Как в аэропорту: на вокзале в Киеве пассажиры застряли в очередях из-за "рамок" (фото)

Для того, чтобы успеть на свой поезд, нужно выезжать заранее

На Центральном вокзале в Киеве начали усиленно проверять пассажиров / Фото: Коллаж: Сегодня

Центральный вокзал Киева. "Укрзализныця" усилила проверки пассажиров. Теперь они вынуждены будут проходить через металлоискатели и предоставлять свои личные вещи на осмотр через рентгенотелевизионные интроскопы. В Сети уже жалуются на длинные очереди на вход в вокзал.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Укрзализныця" предупредила, что на Центральном вокзале Киева установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы, мобильную рентгено-телевизионную установку. Такие меры назвали необходимыми для повышения безопасности пассажиров.

Что происходит на главном вокзале Киева

Как сообщает корреспондент "Сегодня", 8 июня пассажиры Центрального вокзала уже проходили через эти "рамки". Осматривают все содержимое сумок и рюкзаков. Металлоискатели часто срабатывают, когда люди забывают в карманах ключи от квартир.

Проверка касается всех без исключения – женщин, мужчин, пожилых людей и детей. В стороне шушукались, что у какого-то мужчины нашли патроны.

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Проверка на вокзале. Фото: LOS SOLOMAS. КИЕВ

Кроме того, в соцсетях уже жалуются на длиннющие очереди и советуют приезжать на вокзал минимум за час до отправления поезда.

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Очереди на станции в столице. Фото: Киев.

Ранее мы писали, что в Киеве с блокпостов исчезают мешки с землей и песком, противотанковые ежи и другие конструкции. Сайт "Сегодня" узнал детали.

Также сообщалось, что в метро Киева изменили график движения поездов.