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Карма или жертва "Водоканала"? В Киеве пьяный водитель провалился в огромную яму (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 декабря, 14:05
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Провал образовался после ремонтных работ, которые давным-давно проводил "Водоканал"
В столице автомобиль попал в яму
В столице автомобиль попал в яму / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пьяный водитель провалился в большую яму. ЧП произошло днем на улице Гарматной.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

"Однако в эту яму и трезвому можно заехать, особенно когда темно. Яму оставил "Водоканал" после работ, которые проводились очень давно", – пишут в Сети.

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Водитель угодил в "ловушку"
Водитель угодил в "ловушку" / Фото: Киев без цензуры

Грузовик провалился в фонтан

Такие курьезы в столице происходят не только по вине "Водоканала". Например, грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.

Теперь водителю грузовика грозил штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.

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