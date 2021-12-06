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Карта киевлянина: можно ли оформить без прописки и как это сделать

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 11:32
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Карта киевлянина – это идентификатор, который дает возможность доступа к разнообразным базам
Кто может оформить карту киевлянина. Фото: коллаж "Сегодня"
Кто может оформить карту киевлянина. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время оформления карточки киевлянина многих интересует частый вопрос – можно ли ее получить, если нет местной прописки.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Можно ли оформить карточку киевлянина без прописки?

Ранее это был сугубо социальный проект, рассчитанный на жителей столицы с пропиской. Но сейчас говорят о том, что прописка не является обязательной для получения социальной карточки. Теперь достаточно предоставить справку с места работы.

Таким образом, теперь карта киевлянина – это идентификатор, который дает возможность доступа к разнообразным базам. Как говорили власти, изначально карта киевлянина была задумана как социальная.

"Сейчас же полностью изменили саму идеологию проекта и ушли от понятия "социальная карта". Мы перешли к понятию именно "Карта киевлянина". Киевлянина во всех смыслах, это не только тот киевлянин, который прописан в Киеве, как это было раньше, а и тот, кто работает в Киеве, платит налоги, учится в Киеве, кто является переселенцем, участником АТО", — говорили в КГГА.

Для чего нужна карта киевлянина
Для чего нужна карта киевлянина / Фото: Коллаж: Сегодня

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Сколько стоит оформление карты киевлянина

Оформление карты производится бесплатно. Для льготных категорий населения обслуживание карты также происходит бесплатно, со всех других за обслуживание карты взимается сумма 120 гривен в год. Первая оплата производится через год после пользования картой.

Ранее мы писали:

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