Карта киевлянина: можно ли оформить онлайн или по телефону

Не так давно стало известно о том, что карта киевлянина поможет сэкономить на проезде в Киеве, когда он будет по 20 гривен. Теперь многие задаются вопросом – можно ли оформить карту либо ее перевыпуск онлайн или по телефону.
Сайт "Сегодня" разбирался, возможно ли это.
"Советская система обслуживания"
На сайте Минфина в разделе отзывов о работе Ощадбанка появилась жалоба на то, что киевлянин не смог оформить перевыпуск карты киевлянина по телефону. Он рассказал, что сотрудники банка сказали ему обязательно идти в отделение.
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"Сверили паспорт и все! Сказали прийти через две недели, забрать. Задал риторический вопрос: а нельзя было сверить паспорт во время получения, чтобы два раза не ходить, а заказать услугу по телефону?", – написал мужчина.
В Ощадбанке ему ответили, что "к сожалению, оформить перевыпуск карты не всегда возможно в телефонном режиме".
Можно ли оформить карту киевлянина онлайн
В официальных инструкцияхэтот вариант не предусмотрен. Для получения карты граждане лично подают заявление в банк – участник проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".
В настоящее время регистрацию и выдачу указанных карточек осуществляет государственный Ощадбанк. Для оформления карты необходимо обратится в ближайшее отделение.
Какие документы нужны
Для того, чтобы получить карточку, кроме заявления, нужно предоставить:
- паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
- справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
- документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);
- справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, изданную в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).
Граждане, у которых есть право на льготы, получают карточку бесплатно. Для других это будет стоить 120 гривен в год за обслуживание карты.
Кто может получить?
- все киевляне, зарегистрированные в столице,
- вынужденные переселенцы из зоны АТО,
- все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,
- учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.
Кто имеет право на льготы при получении
- ветераны войны;
- ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;
- дети войны;
- ветераны труда;
- пенсионеры, люди с инвалидностью;
- реабилитированные люди – пенсионеры;
- жертвы нацистских преследований;
- ветераны военной службы и органов внутренних дел;
- многодетные родители;
- неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;
- неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за человеком с инвалидностью I группы или пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста и получающими компенсационную выплату;
- участники антитеррористической операции.
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