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Карта киевлянина: можно ли оформить онлайн или по телефону

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 ноября, 12:28
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В Сети появились жалобы на то, что систему получения карты киевлянина можно значительно упростить
Для получения карты граждане лично подают заявление в Ощадбанк.
Для получения карты граждане лично подают заявление в Ощадбанк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не так давно стало известно о том, что карта киевлянина поможет сэкономить на проезде в Киеве, когда он будет по 20 гривен. Теперь многие задаются вопросом – можно ли оформить карту либо ее перевыпуск онлайн или по телефону.

Сайт "Сегодня" разбирался, возможно ли это.

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На сайте Минфина в разделе отзывов о работе Ощадбанка появилась жалоба на то, что киевлянин не смог оформить перевыпуск карты киевлянина по телефону. Он рассказал, что сотрудники банка сказали ему обязательно идти в отделение.

"Сверили паспорт и все! Сказали прийти через две недели, забрать. Задал риторический вопрос: а нельзя было сверить паспорт во время получения, чтобы два раза не ходить, а заказать услугу по телефону?", – написал мужчина.

В Ощадбанке ему ответили, что "к сожалению, оформить перевыпуск карты не всегда возможно в телефонном режиме".

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Можно ли оформить карту киевлянина онлайн

В официальных инструкцияхэтот вариант не предусмотрен. Для получения карты граждане лично подают заявление в банк – участник проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

В настоящее время регистрацию и выдачу указанных карточек осуществляет государственный Ощадбанк. Для оформления карты необходимо обратится в ближайшее отделение.

Какие документы нужны

Для того, чтобы получить карточку, кроме заявления, нужно предоставить:

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  • паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
  • справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
  • документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);
  • удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);
  • справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, изданную в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).

Граждане, у которых есть право на льготы, получают карточку бесплатно. Для других это будет стоить 120 гривен в год за обслуживание карты.

Кто может получить?

  • все киевляне, зарегистрированные в столице,
  • вынужденные переселенцы из зоны АТО,
  • все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,
  • учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Кто имеет право на льготы при получении

  • ветераны войны;
  • ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;
  • дети войны;
  • ветераны труда;
  • пенсионеры, люди с инвалидностью;
  • реабилитированные люди – пенсионеры;
  • жертвы нацистских преследований;
  • ветераны военной службы и органов внутренних дел;
  • многодетные родители;
  • неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;
  • неработающие трудоспособные люди, осуществляющие уход за человеком с инвалидностью I группы или пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста и получающими компенсационную выплату;
  • участники антитеррористической операции.

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