Киев цифровой: как работают QR-билеты и проверяют ли их контролеры

Приложение Киев Цифровой работает с 2021 года, а на сегодняшний день его уже установило около 500 тысяч пользователей. В нем можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами.
Сайт "Сегодня" собрал информацию, как правильно приобрести QR-билет и воспользоваться.
Как приобрести QR-билет
В приложении есть раздел "Купить QR-билет" на главной странице. Там нужно выбрать количество билетов и оплатить банковской картой. После этого QR-код появится в разделе "Мои билеты".
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Если открыть раздел, то он автоматически покажет актуальный QR-билет. Срок его действия – 15 суток.
Как оплатить проезд
Чтобы оплатить проезд QR-билетом в приложении Киев Цифровой, нужно:
- открыть экран с действительным QR-билетом,
- просканировать QR-билет на валидаторе,
- дождаться сигнала подтверждения оплаты на валидаторе.
Именно сигнал на валидаторе подтверждает оплату проезда.
Как контролер проверит, что вы оплатили проезд
QR-билеты также проверяют и контролеры. Чтобы предоставить уже использованный билет для проверки контроллеру, необходимо:
- открыть экран с билетом, который вы только что использовали;
- предоставить этот билет для проверки контроллеру, что он мог его проверит своим считывающим устройством.
Где принимают билет
Это универсальный Е-билет для метро и наземного транспорта. Проезд оплачивается бесконтактно.
- Метро
- Автобусы
- Трамваи
- Троллейбусы
- Электрички
- Фуникулер
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