Киев цифровой: как работают QR-билеты и проверяют ли их контролеры

Билет, которым вы уже воспользовались, автоматически удалится через 2 часа

QR-билеты также проверяют и контролеры / Коллаж "Сегодня"

Приложение Киев Цифровой работает с 2021 года, а на сегодняшний день его уже установило около 500 тысяч пользователей. В нем можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами.

Сайт "Сегодня" собрал информацию, как правильно приобрести QR-билет и воспользоваться.

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Как приобрести QR-билет

В приложении есть раздел "Купить QR-билет" на главной странице. Там нужно выбрать количество билетов и оплатить банковской картой. После этого QR-код появится в разделе "Мои билеты".

Если открыть раздел, то он автоматически покажет актуальный QR-билет. Срок его действия – 15 суток.

Главная страница приложения Киев Цифровой

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Как приобрести QR-билет в приложении Киев Цифровой

Как оплатить проезд

Чтобы оплатить проезд QR-билетом в приложении Киев Цифровой, нужно:

открыть экран с действительным QR-билетом,

просканировать QR-билет на валидаторе,

дождаться сигнала подтверждения оплаты на валидаторе.

Именно сигнал на валидаторе подтверждает оплату проезда.

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Действительный QR-билет в приложении Киев Цифровой

Как контролер проверит, что вы оплатили проезд

QR-билеты также проверяют и контролеры. Чтобы предоставить уже использованный билет для проверки контроллеру, необходимо:

открыть экран с билетом, который вы только что использовали;

предоставить этот билет для проверки контроллеру, что он мог его проверит своим считывающим устройством.

Использованный QR-билет в приложении Киев Цифровой

Где принимают билет

Это универсальный Е-билет для метро и наземного транспорта. Проезд оплачивается бесконтактно.

Метро

Автобусы

Трамваи

Троллейбусы

Электрички

Фуникулер

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