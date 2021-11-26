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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Киев остановился в пробках, а общественный транспорт задерживается (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 ноября, 18:02
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На столичных дорогах в час пик остановились сотни водителей
Киев сковали многочисленные пробки.
Киев сковали многочисленные пробки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером 26 ноября значительно усложнилась ситуация на дорогах. Водители остановились в пробках, а общественный транспорт задерживается из-за пару ДТП в столице.

Об этом свидетельствуют данные из Google карты и сообщение Telegram-канала "Изменения движения | Киевпасстранс".

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Задержки общественного транспорта

Да, задерживается движение автобусов №37 по ул. Бударина – санаторий Победа из-за ДТП. На место вызвана полиция. Движение возобновлено в 17:16, но курсирование продолжается с отклонением от графика.

Кроме того, задерживается движение троллейбусов №16, 23, 35 на ул. Стеценко по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Пробки в Киеве

Ситуация на левом берегу

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Пробки образовались на улице Миропольская, проспекте Освободителей, на Броварском проспекте в направлении выезда из города. Стоит движение по Харьковскому шоссе и улице Здолбуновская. Также пробки наблюдаются вдоль Днепровской набережной.

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Ситуация на правом берегу

На Оболони пробки в районе станции метро Минска, проспекте Степана Бандеры.

Кроме того, пробки наблюдаются на улице Елены Телиги, проспекте Победы, Чоколовском бульваре, проспекте Валерия Лобановского.

Движение затруднено также на Кольцевой дороге.

Ситуация в центре

Центр полностью "красный" – там остановилось движение практически на всех улицах. В частности, в пробках стоят водители на Крещатике, Владимирской, бульваре Тараса Шевченко, Шелковичной, Лютеранской, бульваре Леси Украинки, на Нижнем валу и Глубочинской.

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