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Киев парализовали пробки! Где не проехать (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 17:36
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Центральные улицы города перекрыты – быстро добраться вечером из пункта А в пункт Б не получится
Большинство пробок в столице образовалось из-за аварий
Большинство пробок в столице образовалось из-за аварий / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник вечером в Киеве снова пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. На бульваре Перова три аварии, здесь небольшая пробка.

На бульваре Перова стоит движение
На бульваре Перова стоит движение / Фото: Google Maps

Около станции метро "Левобережная" затруднено движение на Броварском проспекте.

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Пробки также на проспекте Бажана перед Южным мостом.

Около метро "Славутич" движение стоит
Около метро "Славутич" движение стоит / Фото: Google Maps

Правый берег. Также пробки на бульваре Дружбы народов.

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На бульваре Дружбы народов пробки
На бульваре Дружбы народов пробки / Фото: Google Maps

Пробки на Голосеевском проспекте. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

Кольцевая дорога стоит в пробках
Кольцевая дорога стоит в пробках / Фото: Google Maps

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Также сложно проехать на проспекте Степана Бандеры.

На проспекте Степана Бандеры движение затруднено
На проспекте Степана Бандеры движение затруднено / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на улице Константиновская и на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центре ситуация сложнее всего
В центре ситуация сложнее всего / Фото: Google Maps

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, — отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".

Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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