Киев посетит Анджей Дуда: где будет перекрыто движение

В Киеве 11-12 октября будет ограничено движение в связи с официальным визитом Президента Республики Польши Анджея Дуды в столицу.

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Об этом сообщает Управление госохраны Украины.

Так, Анджей Дуда посетит Украину со своей женой Агатой Корнгаусер-Дудой.

"В городе возможны временные незначительные ограничения дорожного движения отдельных улиц Киева – в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что 13 октября Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

Напомним, Дуда победил на выборах президента Польши с отрывом в 2% – за действующего президента проголосовали 51,03% избирателей.

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