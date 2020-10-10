Киев посетит Анджей Дуда: где будет перекрыто движение

В Киеве 11-12 октября будет ограничено движение в связи с официальным визитом Президента Республики Польши Анджея Дуды в столицу.
Об этом сообщает Управление госохраны Украины.
Так, Анджей Дуда посетит Украину со своей женой Агатой Корнгаусер-Дудой.
"В городе возможны временные незначительные ограничения дорожного движения отдельных улиц Киева – в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", – говорится в сообщении.
Читайте также: Зеленский созвонился с Дудой: о чем говорили президенты
Ранее мы писали, что 13 октября Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.
Напомним, Дуда победил на выборах президента Польши с отрывом в 2% – за действующего президента проголосовали 51,03% избирателей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк