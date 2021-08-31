Киев после дождя: город парализовали пробки (карта)

В Киеве после сильного дождя традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре, также не просто выехать в левого берега на правый.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. На выезде с Троещины небольшие пробки на проспекте Перова. Перед Северным мостом движение "стоит".
От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.
"Стоит" Днепровская набережная. пробка перед мостом Патона, Дарницким мостом, а также Южным.
На проспекте Николая Бажана и возле станции метро "Харьковская" затруднено движение.
Правый берег. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах.
На Теремках в сторону Голосеевской – проехать сложно.
От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Последствия непогоды в столице
В Киеве на улице Ольжича дерево упало прямо посреди дороги.
Также проблемы после ливня в Межевом переулке. Там не повезло автовладельцам – деревья попадали прямо на машины.
А на улице Белорусской вчера дерево упало прямо на маршрутку.
А на Маршала Тимошенко в многоэтажке протекла крыша.
Какую погоду ожидать в сентябре
Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.
"Первый осенний месяц – переход от лета к осени, – отметил Анатолий Прокопенко. – Световой день постепенно становится короче, температура воздуха ниже. Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. Особенно это заметно в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачность). Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы".
По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 градусов тепла, на юге до +20, в Карпатах 11-12 градусов тепла. Это на 7-10 градусов ниже, чем в августе.
По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 8 градусов мороза, абсолютный максимум – 38 градусов тепла.
Ранее мы писали:
- в последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.
- а на курортную Кирилловку налетел мощный торнадо – жителей городка удивил огромный вихрь.