Киев после дождя: город парализовали пробки (карта)

Вчерашний ливень "наломал дров" – столицу затопило, падающие деревья повредили автомобили и перекрыли пути проезда

На многих центральных улицах движение затруднено. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве после сильного дождя традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре, также не просто выехать в левого берега на правый.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины небольшие пробки на проспекте Перова. Перед Северным мостом движение "стоит".

Пробка перед Северным мостом. Фото: Google maps

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

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Пробка на Левобережной. Фото: Google maps

"Стоит" Днепровская набережная. пробка перед мостом Патона, Дарницким мостом, а также Южным.

На проспекте Николая Бажана и возле станции метро "Харьковская" затруднено движение.

Днепровская набережная, проспект Бажана. Фото: Google maps

Правый берег. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах.

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На Теремках в сторону Голосеевской – проехать сложно.

Теремки. Фото: Google maps

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Проспект Победы. Фото: Google maps

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

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Оболонь. Фото: Google maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Пробки в центре. Фото: Google maps

Последствия непогоды в столице

В Киеве на улице Ольжича дерево упало прямо посреди дороги.

Также проблемы после ливня в Межевом переулке. Там не повезло автовладельцам – деревья попадали прямо на машины.

А на улице Белорусской вчера дерево упало прямо на маршрутку.

А на Маршала Тимошенко в многоэтажке протекла крыша.

Какую погоду ожидать в сентябре

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.

"Первый осенний месяц – переход от лета к осени, – отметил Анатолий Прокопенко. – Световой день постепенно становится короче, температура воздуха ниже. Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. Особенно это заметно в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачность). Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы".

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 градусов тепла, на юге до +20, в Карпатах 11-12 градусов тепла. Это на 7-10 градусов ниже, чем в августе.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 8 градусов мороза, абсолютный максимум – 38 градусов тепла.

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