Киев после грозы сковали пробки: как объехать (карта)

Значительные пробки в центре столицы, а также на Левом и Правом берегу

В Киеве на главных улицах города 18 мая образовались серьезные пробки – скорее всего причиной стал дождь с грозой, который был накануне.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом небольшая пробка. Стоит улица Перова.

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Перед Русановским мостом на Броварском проспекте – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка".

На Левом берегу также пробка на проспекте Юрия Гагарина.

От станции метро "Осокорки" до станции "Славутич" – перед Южным мостом пробка. А также на улице Центральной.

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На Южном мосту два ДТП.

Правый берег. От станции метро "Теремки" по Кольцевой дороге стоит движение – здесь тоже несколько аварий.

От станции метро "Житомирская" до "Берестейской" пробка. На вьезде в город со стороны Житомирской трассы ДТП.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.

Центр весь "красный". Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Стоит Крещатик, Бессарабка, проспект Тараса Шевченко, Михайловская, бульвар Леси Украинки.

В случае чрезвычайной ситуации на дороге сразу обращайтесь по спецлинии 102 или в Укравтодор – +380 (44) 287 11 40.

Ранее мы писали, что после дождя на столичном Подоле Mercedes ушел под асфальт.

Напомним, что в Киеве обнаружили на асфальте яму в форме сердца. Выбоина появилась в Деснянском районе столицы.