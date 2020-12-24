Киев продлил бесплатный проезд в транспорте для льготников из других городов

Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля следующего года. Соответствующее решение поддержали 104 депутата.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, соответствующие изменения были внесены в целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы.

"Мы продлили на полгода введение электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть, с начала 2021 не киевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным транспортом бесплатно. Но это – и жители Киевской области, работающие в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом", – подчеркнул Кличко.

В частности, на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников – не киевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

Ранее мы писали, что Кабмин на своем заседании в среду, 23 декабря, утвердил постановление о максимальном размере платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанам.

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Также напомним, Верховная Рада приняла закон о концессиях в октябре 2019-го. Кроме дорог, Украина с помощью этого инструмента планирует развивать и другие объекты инфраструктуры – например, порты и вокзалы.

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