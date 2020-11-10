Киев сковали гигантские пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

В городе с самого утра несколько ДТП

В Киеве сегодня образовались многокилометровые пробки. В городе несколько ДТП.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 10 ноября.

На выезде с Троещины пробка на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом.

На Броварском проспекте пробка перед Русановским мостом – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка".

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А возле станции метро "Дарница" помимо пробки произошло ДТП на проспекте Освободителей. Пробка на бульваре Перова, улице Андрея Малышка.

Возле станции метро "Черниговская" "стоят" улицы Миропольская, Братиславская, Кубанской Украины.

Перед мостом Патона на проспекте Соборности образовалась "тянучка". На Русановской набережной, улицах Вифлиемской и Евгена Сверстюка, проспекте Мира.

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Перед Дарницким мостом – Дарницкое шоссе, улицы Петра Григоренка, Тепловозная, Здолбуновская, Анны Ахматовой.

На проспекте Николая Бажана перед Южным мостом пробка от станции метро "Позняки" до станции "Славутич". Парализовало улицы Елизаветы Чавдар и Центральную.

Небольшая пробка образовалась в районе кольца на Бориспольском шоссе возле метро "Бориспольская".

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На вьезде в город пробка на проспекте Академика Глушкова – от станции метро "Теремки" до станции "Иподром".

А также от "Выставочного центра" до станции "Голосеевская" в сторону Демеевки движение затруднено. На Голосеевском проспекте авария.

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Два ДТП на проспекте Науки – из-за этого движение затруднено.

Улица Новая, проспект Лобановского, Вячеслава Черновола.

ДТП на Большой Окружной дороге – перед улицей Пушкина. От улицы Малая Окружная практически до улицы Соборной затор. На улице Соборной в Софиевской Борщаговке также "стоит" движение.

Пробка от метро "Житомирская" до метро "Берестейская" на проспекте Победы.

В районе метро "Академгородок" пробка на улицах Академика Ефремова, Академика Палладина, Генерала Наумова, Коростенской, Рабочей и Большой Окружной.

На Оболони пробка образовалась на улице Богатырской, проспекте Героев Сталинграда, проспекте Оболонском, улицах Приозерной, Полярной, Маршала Тимошенко, Героев Днепра, Семена Скляренко.

Центре "стоит" – на Гаванском мосту, Набережном шоссе, Андреевском узвозе, Парковой дороге. А также на улицах Спаской, Глибочицкой, Нижний Вал, Хорива, Набережно-Крещатицкой. Проблемы на проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, Шовковичной, бульваре Леси Украинки, аллее Героев Крут, Петровской аллее, а также улице Грушевского.

Напомним, с 13 по 15 октября прошел ремонт дороги – ограничено движение транспорта было на Днепровской набережной.

Также ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение – здесь также прошел ремонт.

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