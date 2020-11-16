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Киев сковали гигантские пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

16 ноября, 08:26

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На Житомирском шоссе несколько ДТП

В Киеве с самого утра 16 ноября на улицах города образовались пробки .

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. Традиционно усложнен выезд с Троещины – на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом.

На Броварском проспекте перед Русановским мостом – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка".

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Пробка также возле станции метро "Дарница".

Остановилось движение на улицах Миропольская, Братиславская, Кубанской Украины в районе станции метро "Черниговская".

Затор перед мостом Патона – на проспекте Соборности, а также на проспекте Юрия Гагарина.

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"Стоит" движение на Дарницком мосту в сторону правого берега от улицы Петра Григоренко.

Перед Южным мостом на проспекте Николая Бажана пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Здесь парализовало улицу Центральную.

На Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца возле метро "Бориспольская".

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Правый берег. На вьезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.

На въезде в город три ДТП – на Житомирском шоссе. Пробка также от метро "Житомирская" до метро "Берестейская" на проспекте Победы.

В районе метро "Академгородок" пробка на улицах Академика Ефремова, Академика Вернадского, Палладина и Большой Окружной.

На Оболони пробка образовалась на улице Богатырской, Полярной, Семена Скляренко, Минском проспекте, Автозаводской, проспектах Степана Бандеры, Героев Сталинграда.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском узвозе, Михаила Грушевского, Крещатике, Парковой дороге, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки.

Напомним, с 13 по 15 октября прошел ремонт дороги – ограничено движение транспорта было на Днепровской набережной.

Также ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение- здесь также прошел ремонт.

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Киев пробки пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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