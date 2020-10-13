Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве во вторник, 13 октября, образовались пробки на главных магистралях города. По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на Правом и Левом берегу, а также в центре.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Больше всего загружены: проспект Степана Бандеры, проспект Победы, улица Набережно-Крещатицкая, а также проспект Соборности и Русановская набережная.
На Правом берегу:
- проспект Победы;
- Большая Окружная дорога;
- улица Вадима Гетьмана;
- улица Борщаговская;
- улица Соборная;
- Кольцевая дорога;
- улица Шевченко;
- улица Киевская;
- проспект Академика Глушкова;
- улица Богатырская;
- проспект Степана Бандеры;
- проспект Оболонский;
- улица Семена Скляренка;
- улица Вячеслава Черновола;
- улица Шевченко;
- улица Ярослава Ивашкевича.
В центре Киева:
- улица Набережно-Рыбальская;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- улица Борисоглебская;
- улица Спасская;
- Боричев Узвоз;
- Петровская аллея;
- улица Михаила Грушевского.
Левый берег:
- проспект Романа Шухевича;
- бульвар Перова;
- Броварской проспект;
- улица Миропольская;
- улица Братиславская;
- улица Кубанской Украины;
- улица Ентузиастов;
- Русановская набережная;
- проспект Соборности;
- улица Центральная;
- проспект Николая Бажана (метро Осокорки).
Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.
Также ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.
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