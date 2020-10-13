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Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

13 октября, 08:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На Днепровской набережной ремонт дорожного покрытия

В Киеве во вторник, 13 октября, образовались пробки на главных магистралях города. По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на Правом и Левом берегу, а также в центре.

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Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Больше всего загружены: проспект Степана Бандеры, проспект Победы, улица Набережно-Крещатицкая, а также проспект Соборности и Русановская набережная.

На Правом берегу:

  • проспект Победы;
  • Большая Окружная дорога;
  • улица Вадима Гетьмана;
  • улица Борщаговская;
  • улица Соборная;
  • Кольцевая дорога;
  • улица Шевченко;
  • улица Киевская;
  • проспект Академика Глушкова;
  • улица Богатырская;
  • проспект Степана Бандеры;
  • проспект Оболонский;
  • улица Семена Скляренка;
  • улица Вячеслава Черновола;
  • улица Шевченко;
  • улица Ярослава Ивашкевича.

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В центре Киева:

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  • улица Набережно-Рыбальская;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • улица Борисоглебская;
  • улица Спасская;
  • Боричев Узвоз;
  • Петровская аллея;
  • улица Михаила Грушевского.

Левый берег:

  • проспект Романа Шухевича;
  • бульвар Перова;
  • Броварской проспект;
  • улица Миропольская;
  • улица Братиславская;
  • улица Кубанской Украины;
  • улица Ентузиастов;
  • Русановская набережная;
  • проспект Соборности;
  • улица Центральная;
  • проспект Николая Бажана (метро Осокорки).

Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

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Также ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

Видео: Подслушано Одесса

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Киев пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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