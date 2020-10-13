Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве во вторник, 13 октября, образовались пробки на главных магистралях города. По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на Правом и Левом берегу, а также в центре.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Больше всего загружены: проспект Степана Бандеры, проспект Победы, улица Набережно-Крещатицкая, а также проспект Соборности и Русановская набережная.

На Правом берегу:

проспект Победы;

Большая Окружная дорога;

улица Вадима Гетьмана;

улица Борщаговская;

улица Соборная;

Кольцевая дорога;

улица Шевченко;

улица Киевская;

проспект Академика Глушкова;

улица Богатырская;

проспект Степана Бандеры;

проспект Оболонский;

улица Семена Скляренка;

улица Вячеслава Черновола;

улица Шевченко;

улица Ярослава Ивашкевича.

Реклама

В центре Киева:

В тренде Полиция задержала поджигателя дома на Воздвиженке: опубликовано видео поджога

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

улица Борисоглебская;

улица Спасская;

Боричев Узвоз;

Петровская аллея;

улица Михаила Грушевского.

Левый берег:

проспект Романа Шухевича;

бульвар Перова;

Броварской проспект;

улица Миропольская;

улица Братиславская;

улица Кубанской Украины;

улица Ентузиастов;

Русановская набережная;

проспект Соборности;

улица Центральная;

проспект Николая Бажана (метро Осокорки).

Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

Реклама

Также ранее мы писали, что в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

Видео: Подслушано Одесса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама