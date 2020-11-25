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Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

25 ноября, 08:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На проспекте Николая Бажана три ДТП

В Киеве в среду, 25 ноября, образовались масштабные пробки на улицах города.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом – небольшая тянучка.

Также на въезде в город со стороны Броваров – на улице Киевской.

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От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

Перед мостом Патона – на проспекте Соборности и Русановской набережной.

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На проспекте Николая Бажана три ДТП в сторону правого берега. Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

На Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца возле метро "Бориспольская".

Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки.

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На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке. Здесь ДТП на улице Шевченко.

Пробка от метро "Житомирская" до метро "Берестейская".

В районе метро "Академгородок" пробка на улицах Академика Ефремова, Академика Вернадского, Палладина и Большой Окружной. Дорога перекрыта на улице Подлесной.

На Оболони ДТП на улице Ярослава Ивашкевича и проспекте Правды.

Пробка образовалась на улицах Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской, проспекте Степана Бандеры.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого, на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

Напомним, вчера под Киевом неподалеку от села Лютеж Вышгородского района разбили суперкар Ламборгини.

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пробки пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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