Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве образовались пробки на Правом берегу, Левом и в центре города в среду, 2 декабря.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.

Также на въезде в город со стороны Броваров – на улице Киевской.

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От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

На проспекте Соборности и Русановской набережной перед мостом Патона. Перед улицей Энтузиастов на мосту через Русановский канал ДТП.

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На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца.

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Правый берег. Пробка на выезде из Василькова в сторону Киева.

На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке. ДТП на улице Соборной и улице Шевченко.

Авария на Житомирском шоссе в сторону города. От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

На выезде из Бучи небольшая пробка.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, проспекте Степана Бандеры.

Центр. ДТП на улице Лысенко, а также на Большой Житомирской. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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