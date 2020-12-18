Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве 18 декабря с утра образовались пробки на главных магистралях города.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка. ДТП на улице Оноре де Бальзака.
От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.
Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.
На проспекте Соборности перед мостом Патона и Русановской набережной.
На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.
Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.
Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе образовалась небольшая пробка в районе кольца.
Правый берег. Три аварии на Большой Окружной дороге по Академика Заболотного.
На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки.
Два ДТП на улице Вячеслава Черновола.
На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке – здесь авария.
От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение. Между станциями метро "Житомирская" и "Святошин" на проспекте Победы ДТП.
В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.
Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.
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