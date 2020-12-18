Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

Попасть с Левого на Правый берег сложно

В Киеве 18 декабря с утра образовались пробки на главных магистралях города.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка. ДТП на улице Оноре де Бальзака.

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

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Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

На проспекте Соборности перед мостом Патона и Русановской набережной.

На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

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Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе образовалась небольшая пробка в районе кольца.

Правый берег. Три аварии на Большой Окружной дороге по Академика Заболотного.

На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки.

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Два ДТП на улице Вячеслава Черновола.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке – здесь авария.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение. Между станциями метро "Житомирская" и "Святошин" на проспекте Победы ДТП.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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