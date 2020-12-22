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Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

22 декабря, 08:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С утра сложно выехать с Левого на Правый берег

В Киеве 22 декабря с утра образовались пробки на главных магистралях города.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

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Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская. ДТП на улице Кубанской Украины.

На проспекте Соборности перед мостом Патона и Русановской набережной. ДТП на лице Пражской.

На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

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Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе образовалась небольшая пробка в районе кольца.

Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. ДТП на проспекте Науки.

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На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке. На Большой Окружной аварии в районе улицы Киевской, а также Пушкина.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской. ДТП на проспекте Героев Сталинграда.

Центр. Авария на Набережно-Рыбальской. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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Киев авто пробки пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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