Киев сковали пробки: какая ситуация на дорогах (карта)

Пробки наблюдаются на мостах Северном, Метро, Патона и Южном

В Киеве в понедельник, 1 февраля, образовались большие пробки. На дорогах столицы во многих районах движение затруднено.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.

Перед Русановским мостом на Броварском проспекте – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка".

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Пробка также возле станции метро "Дарница". А также в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская. ДТП на площади Новороссийской.

Перед мостом Патона пробка на проспекте Соборности. Авария на проспекте Павла Тычины.

На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

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От станции метро "Осокорки" до станции "Славутич" – перед Южным мостом пробка. А также на улице Центральной.

Правый берег. От станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки пробка. На проспекте Академика Глушкова ДТП.

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На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, бульваре Тараса Шевченко, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской. На улице Льва Толстого ДТП.

Напомним, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

Ранее мы писали, что под Киевом произошло страшное ДТП – людей выбросило из авто.

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