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Киев сковали пробки: парализован центр и мосты (карта)

7 декабря, 08:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На Теремках сразу два ДТП

В Киеве в понедельник, 7 декабря, по городу образовались масштабные пробки. Традиционно сложно выехать водителям с Левого берега.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.

На въезде в столицу со стороны Броваров – на улице Киевской небольшая тянучка.

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От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

Перед мостом Патона на проспекте Соборности и Русановской набережной.

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На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

Три ДТП на проспекте Николая Бажана. Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца. Здесь на Харьковском шоссе ДТП.

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Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Две аварии на проспекте Академика Глушкова.

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На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке. ДТП на Яблоневой.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение. На метро "Святошин" по проспекту Победы ДТП.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной. ДТП на Гостомелевском шоссе.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской. На проспекте Степана Бандеры ДТП перед Северным мостом.

Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста. На Набережно-Рыбальской авария.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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Киев пробка пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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