Киев становится безопасным. В городе ограничили скорость электросамокатов

Ранее максимально допустимая скорость такого рода транспорта по городу была 30-35 км/ч

В столице согласовали нормы для езды на самокатах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве все операторы проката электросамокатов обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч. Киевская городская государственная администрация проследит за выполнением всех пунктов меморандума.

Реклама

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.

"Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировали самокаты номерами", – пишет Константин Усов.

Реклама Местные правила. Фото: Константин Усов/Telegram

Каждый из операторов имеет уникальную серию:

Bolt – A, В, С

Jet – J, Е

BikeNow – N

Kiwi – K

Scroll Bird – O, S

Zelectra – Т, Z

Vzhooh – V

Отметим, что на полную имплементацию пунктов меморандума операторам дали месяц – технологическое исполнение некоторых из них требует времени или даже изменения бизнес-модели.

Читайте также: До полусмерти избил парня на самокате: бойца ММА арестовали в Москве (видео)

Ранее максимально допустимая скорость электросамокатов по городу была 30-35 км/ч.

Реклама

Напомним, что 24 июня КГГА подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов. Среди главных ограничений — уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

Ранее мы писали, что в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста.

Также напомним, в столице на тротуаре столкнулись велосипедист и самокатчик. Авария произошла на Подольском спуске.