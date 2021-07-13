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Киев становится безопасным. В городе ограничили скорость электросамокатов

13 июля 2021 13:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ранее максимально допустимая скорость такого рода транспорта по городу была 30-35 км/ч

В столице согласовали нормы для езды на самокатах. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице согласовали нормы для езды на самокатах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве все операторы проката электросамокатов обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч. Киевская городская государственная администрация проследит за выполнением всех пунктов меморандума.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.

"Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировали самокаты номерами", – пишет Константин Усов.

Местные правила. Фото: Константин Усов/Telegram
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Местные правила. Фото: Константин Усов/Telegram

Каждый из операторов имеет уникальную серию:

  • Bolt – A, В, С
  • Jet – J, Е
  • BikeNow – N
  • Kiwi – K
  • Scroll Bird – O, S
  • Zelectra – Т, Z
  • Vzhooh – V

Отметим, что на полную имплементацию пунктов меморандума операторам дали месяц – технологическое исполнение некоторых из них требует времени или даже изменения бизнес-модели.

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Ранее максимально допустимая скорость электросамокатов по городу была 30-35 км/ч.

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Напомним, что 24 июня КГГА подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов. Среди главных ограничений — уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

Ранее мы писали, что в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста.

Также напомним, в столице на тротуаре столкнулись велосипедист и самокатчик. Авария произошла на Подольском спуске.

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