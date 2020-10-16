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Киев стоит в пробках: какая ситуация на дорогах (карта)

16 октября, 08:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Загружены: проспект Победы, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Крещатицкая и др

В Киеве в пятницу, 16 октября, образовались пробки – по состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются в центре, а также на Правом и Левом берегу.

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Об этом сообщают данные Google Maps.

Так, загружены: проспект Победы, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Крещатицкая, а также проспект Николая Бажана.

Левый берег:

  • проспект Романа Шухевича (перед мостом);
  • бульвар Перова (перед Броварским проспектом);
  • Броварской проспект;
  • улица Кубанской Украины;
  • улица Братиславская;
  • Дарницкое шоссе;
  • проспект Соборности;
  • улица Центральная;
  • проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").

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В центре Киева:

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  • улица Жилянская;
  • улица Набережно-Рыбальская (Гаванский мост);
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • Петровская аллея;
  • бульвар Леси Украинки;
  • улица Михаила Грушевского.

На Правом берегу:

  • Чоколовский бульвар;
  • проспект Победы;
  • Большая Окружная дорога;
  • Проспект Леся Курбаса;
  • улица Вадима Гетьмана;
  • улица Борщаговская;
  • улица Соборная;
  • Кольцевая дорога;
  • улица Выговского;
  • проспект Академика Глушкова;
  • улица Богатырская;
  • проспект Степана Бандеры;
  • проспект Оболонский;
  • проспект Героев Сталинграда;
  • улица Вячеслава Черновола.

Ранее мы писали, что в Киеве ограничат движение на улице Дубинина и Броварском проспекте – из-за ремонта дорожного покрытия.

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А также напомним, что в Киеве с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

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Киев пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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