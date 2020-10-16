Киев стоит в пробках: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве в пятницу, 16 октября, образовались пробки – по состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются в центре, а также на Правом и Левом берегу.

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Об этом сообщают данные Google Maps.

Так, загружены: проспект Победы, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Крещатицкая, а также проспект Николая Бажана.

Левый берег:

проспект Романа Шухевича (перед мостом);

бульвар Перова (перед Броварским проспектом);

Броварской проспект;

улица Кубанской Украины;

улица Братиславская;

Дарницкое шоссе;

проспект Соборности;

улица Центральная;

проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").

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В центре Киева:

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улица Жилянская;

улица Набережно-Рыбальская (Гаванский мост);

улица Набережно-Крещатицкая;

Петровская аллея;

бульвар Леси Украинки;

улица Михаила Грушевского.

На Правом берегу:

Чоколовский бульвар;

проспект Победы;

Большая Окружная дорога;

Проспект Леся Курбаса;

улица Вадима Гетьмана;

улица Борщаговская;

улица Соборная;

Кольцевая дорога;

улица Выговского;

проспект Академика Глушкова;

улица Богатырская;

проспект Степана Бандеры;

проспект Оболонский;

проспект Героев Сталинграда;

улица Вячеслава Черновола.

Ранее мы писали, что в Киеве ограничат движение на улице Дубинина и Броварском проспекте – из-за ремонта дорожного покрытия.

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А также напомним, что в Киеве с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

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