Киев стоит в пробках: какая ситуация на дорогах (карта)

В Киеве в пятницу, 16 октября, образовались пробки – по состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются в центре, а также на Правом и Левом берегу.
Об этом сообщают данные Google Maps.
Так, загружены: проспект Победы, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Крещатицкая, а также проспект Николая Бажана.
Левый берег:
- проспект Романа Шухевича (перед мостом);
- бульвар Перова (перед Броварским проспектом);
- Броварской проспект;
- улица Кубанской Украины;
- улица Братиславская;
- Дарницкое шоссе;
- проспект Соборности;
- улица Центральная;
- проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").
В центре Киева:
- улица Жилянская;
- улица Набережно-Рыбальская (Гаванский мост);
- улица Набережно-Крещатицкая;
- Петровская аллея;
- бульвар Леси Украинки;
- улица Михаила Грушевского.
На Правом берегу:
- Чоколовский бульвар;
- проспект Победы;
- Большая Окружная дорога;
- Проспект Леся Курбаса;
- улица Вадима Гетьмана;
- улица Борщаговская;
- улица Соборная;
- Кольцевая дорога;
- улица Выговского;
- проспект Академика Глушкова;
- улица Богатырская;
- проспект Степана Бандеры;
- проспект Оболонский;
- проспект Героев Сталинграда;
- улица Вячеслава Черновола.
Ранее мы писали, что в Киеве ограничат движение на улице Дубинина и Броварском проспекте – из-за ремонта дорожного покрытия.
А также напомним, что в Киеве с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.
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