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Киев "стоит" в вечерних пробках. Какие улицы лучше объезжать (карта)

11 декабря, 17:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Самая сложная ситуация в центре города

В Киеве вечером, 11 декабря, снова затруднено движение транспорта на отдельных участках дороги. "Сегодня" выяснили, какие улицы лучше объезжать.

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Так, самые протяжные пробки сейчас на окружной дороге в районе Жулян, на проспекте Победы, а также на проспекте Степана Бандеры возле метро "Почайна".

Левый берег

По данным GoogleMaps, на улице Канальной и на выезде на мост Патона случились два ДТП, однако движение там не затруднено. Пробки наблюдаются на небольших участках проспекта Юрия Гагарина, Харьковского шоссе, улицы Тростянецкой и Братиславской.

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Также есть пробки на бульваре Перова и в районе проспекта Шухевича. На Троещине проезд практически свободный. Затруднено движение на улице Оноре де Бальзака.

Правый берег

На этой стороне Киева ситуация немного хуже. На окружной дороге случилось ДТП, сейчас проехать там невозможно. Дорогу сковали огромные пробки. Также не проехать в районе Южного моста и улицы Саперно-Слободской.

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Возле метро "Голосеевская" тоже случилось ДТП, там сейчас пробки, как и на проспекте Голосеевском.

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В центре города авария случилась на улице Бассейной. Возле метро "Палац Спорта", "Площадь Льва Толстого" и Бессарабского рынка огромные пробки. Также "стоит" весь Крещатик. Как видим на карте, практически весь центр столицы сейчас "красный".

Также по возможности лучше объезжать проспект Степана Бандеры, ул. Семьи Кульженков, Елены Телиги, Данила Щербаковского и проспект Победы.

Напомним, вчера в Киеве начался гололед и главные улицы города замерли в пробках. Смотрите, как это было.

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Киев пробки карта пробки в Киеве
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