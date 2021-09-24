Киев утонул в вечерних пробках: где не проехать (карта)

В Киеве на главных улицах города 24 сентября образовались серьезные пробки – скорее всего причиной стала непогода. Сложнее всего проехать сейчас в центре города.
Об этом сообщают данные сервиса Google Maps.
Левый берег. Пробка образовалась на улице Раисы Окипной.
Также движение на Левом берегу стоит в районе станции метро Харьковская.
Правый берег. От станции метро "Теремки" по Кольцевой дороге стоит движение. А также в сторону Голосеевской.
На проспекте Победы пробка от станции метро "Житомирская" до станции "Шулявка".
Пробка также образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.
Центр весь "красный". Пробки на:
- Набережном шоссе
- Набережно-Крещатицкой
- Крещатике
- Бессарабке
- проспекте Тараса Шевченко
- Михайловской
- бульваре Леси Украинки
- Шелковичной
- Мечникова
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