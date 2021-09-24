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Киев утонул в вечерних пробках: где не проехать (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 сентября, 17:30
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Значительные пробки сейчас в центре столицы
Киевлянам сложно будет добраться с работы с пятничный вечер
Киевлянам сложно будет добраться с работы с пятничный вечер / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на главных улицах города 24 сентября образовались серьезные пробки – скорее всего причиной стала непогода. Сложнее всего проехать сейчас в центре города.

Об этом сообщают данные сервиса Google Maps.

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Левый берег. Пробка образовалась на улице Раисы Окипной.

Около станции метро Левобережной пробка
Около станции метро Левобережной пробка / Фото: Google Maps

Также движение на Левом берегу стоит в районе станции метро Харьковская.

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На проспекте Николая Бажана стоит движение
На проспекте Николая Бажана стоит движение / Фото: Google Maps

Правый берег. От станции метро "Теремки" по Кольцевой дороге стоит движение. А также в сторону Голосеевской.

От метро "Теремки" тянется большая пробка
От метро "Теремки" тянется большая пробка / Фото: Google Maps

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На проспекте Победы пробка от станции метро "Житомирская" до станции "Шулявка".

Движение на проспекте Победы затруднено
Движение на проспекте Победы затруднено / Фото: Google Maps

Пробка также образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.

Пробка на Степана Бандеры
Пробка на Степана Бандеры / Фото: Google Maps

Центр весь "красный". Пробки на:

  • Набережном шоссе
  • Набережно-Крещатицкой
  • Крещатике
  • Бессарабке
  • проспекте Тараса Шевченко
  • Михайловской
  • бульваре Леси Украинки
  • Шелковичной
  • Мечникова

В центре сложно проехать
В центре сложно проехать / Фото: Google Maps

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