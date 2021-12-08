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Киев утром остановился в длиннющих пробках – как доехать до работы (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 09:08
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Осложнения движения наблюдаются преимущественно в направлении центра города
В Киеве образовались многочисленные пробки.
В Киеве образовались многочисленные пробки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра образовались длиннющие пробки. В частности, движение затруднено на Левом берегу в направлении центра города.

Об этом свидетельствуют данные Google карт.

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Левый берег

Пробки наблюдаются на всех подъездах к мостам – на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте, проспекте Соборности, улице Петра Радзина, проспекте Николая Бажана.

Также движение затруднено на Харьковском шоссе, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улице Братиславской.

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Правый берег

Движение затруднено по улице Богатырская на Оболони.

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Практически полностью остановлено движение по Набережному шоссе. Пробки существуют также на Набережно-Крещатицкой, на Крещатике, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, проспекте Академика Глушакова, Кольцевой дороге.

Сегодня на дорогах будет опасно

Днем 8 декабря в Киеве ожидается гололед, на дорогах – гололедица (и уровень опасности, желтый). В столице будет мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2 градуса мороза.

В такую погоду следует соблюдать осторожность, передвигаясь по городу. Главные советы водителям:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Раньше мы писали:

  • В работу общественного транспорта Киева 8 декабря внесли ряд изменений.
  • Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

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