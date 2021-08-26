Киев увяз в пробках: какая ситуация на дорогах 26 августа (карта)

Пробки наблюдаются на мостах Северном, Метро, Патона и Южном – с левого берега выехать сложно

Киев "стоит" в пробках. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в четверг, 26 августа, во время дождя образовались большие пробки. На дорогах столицы во многих районах движение затруднено.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Выехать с левого берега сложно

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.

Северный мост. Фото: Gogle maps

Перед Русановским мостом на Броварском проспекте – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка".

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Броварской проспект. Фото: Google maps

Пробка также возле станции метро "Дарница". А также в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

Перед мостом Патона пробка на проспекте Соборности. На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

Мост Патона. Фото: Google maps

От станции метро "Осокорки" до станции "Славутич" – перед Южным мостом пробка. А также на улице Центральной.

Правый берег "стоит"

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Правый берег. От станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки пробка.

Проспект Академика Глушкова. Фото: Google maps

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

Проспект Победы. Фото: Google maps

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В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.

Оболонь. Фото: Google maps

Центр парализован

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Центр столицы. Фото: Google maps

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, бульваре Тараса Шевченко, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской. На улице Льва Толстого ДТП.

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