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Киев вечером остановился в пробках – где не проехать (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
23 декабря, 18:29
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Самая сложная ситуация в центральной части столицы
В Киеве затруднено движение вечером 23 декабря.
В Киеве затруднено движение вечером 23 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером на дорогах образовались многочисленные пробки. Фактически полностью остановился центр города, кроме того, движение затруднено на левом берегу.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Центр

Пробки наблюдаются на Крещатике, Владимирской, бульваре Тараса Шевченко, улице Прорезная, Пушкинская, Большая Житомирская.

В районе Контрактовой площади "стоит" Нижний Вал, улица Почайнинская, Спасская, Константиновская, Набережно-Крещатицкая.

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Правый берег

Движение осложнено на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Воздухофлотском проспекте, улицах Саксаганского, Вячеслава Чорновила, Вадима Гетьмана, Борщаговская, проспекте Любомира Гузара, улицах Волынская, Ушинского.

Левый берег

Пробки образовались на проспекте Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, улице Игната Хоткевича, проспекте Николая Бажана.

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Мосты

Задержки движения наблюдаются на мостах Метро, Патона и Южном.

Раньше мы писали:

  • В Киеве заметили интересный трамвай. В транспорте было очень холодно, но там висели гирлянды для новогоднего настроения.
  • В Киеве утвердили новый порядок работы системы пропуска "Карантин". Ее введут, если эпидемическая ситуация в городе ухудшится

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