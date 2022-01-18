Киев вечером остановился в пробках – где не проехать (карта)

Самая сложная ситуация на правом берегу города, особенно в центральной части

Киев остановился в пробках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 18 января в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Движение затруднено преимущественно в центральной части города, а также на Окружной дороге.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Левый берег

Ситуация на левом берегу. Фото: скриншот

Пробки образовались вдоль Броварского проспекта в направлении станции метро "Лесная". Движение затруднено по бульвару Перова и улице Братиславской, а также на улице Гната Хоткевича и проспекту Юрия Гагарина.

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Ситуация на левом берегу. Фото: скриншот

В районе Троещины наблюдаются пробки – на проспекте Владимира Маяковского, улице Оноре де Бальзака.

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Мосты

Ситуация на мостах. Фото: скриншот

Пробки начали образовываться на всех мостах в направлении левого берега столицы. Только на Дарницком мосту проезд пока не осложнен.

Правый берег

Ситуация в центральной части города. Фото: скриншот

Здесь ситуация более сложная. В центре почти на всех улицах – огромные пробки. "Стоит" Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатинская. На Подоле пробки на улицах Григория Сковороды, Почайнинская, Хорива, Нижний Вал.

Также затруднено движение на Большой Житомирской, Владимирской, Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко и на Крещатике.

Значительные пробки на бульваре Дружбы народов, улице Антоновича, бульваре Леси Украинки.

Также усложнение движения в районе Индустриального путепровода по улице Вадима Гетьмана, а также по проспектам Победы, Любомиру Гузару, Леся Курбаса.

Сложная ситуация и на Кольцевой дороге. В направлении Софиевской Борщаговки и Вишневого – сильные пробки.

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