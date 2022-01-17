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Киев вечером застыл в пробках: где не проехать (карта)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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17 января, 18:15
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Киев застыл в пробках вечером 17 января – какие улицы лучше объезжать, чтобы не попасть в тянучку, список
В Киеве начались огромные пробки
В Киеве начались огромные пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице вечером 17 января образовались огромные пробки во всех районах. Центр города практически "стоит", как и основные дорожные пути.

Сайт "Сегодня" разбирался, какие улицы лучше объезжать.

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Правый берег

По окружной дороге, как и выездах из Киева, сейчас движение очень медленное. Хуже всего ситуация на дорогах в сторону Вишневого и Софийской Борщаговки, а также возле станции метро "Житомирская".

Киев застыл в пробках. Данные Google Карт

Где еще можно застрять в пробках:

  • Ул. Ивана Выговского;
  • Ул. Елены Телиги;
  • Проспект Победы;
  • Ул. Юрия Илленка;
  • Проспект Степана Бандеры;
  • Преспект Героев Сталинграда;
  • Голосеевский проспект;
  • Ул. Васильковская;
  • Бульвар Дружбы Народов;
  • Проспект Валерия Лобановского.
Данные Google Карт

Что происходит в центре?

В центре города ситуация еще хуже из-за митингов. Участники акций протеста перекрыли Владимирский проезд и время от времени пропускают только троллейбусы.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Прилегающие к этому проезду улицы – Владимирская и Большая Житомирская – тоже застыли в пробках.

Данные Google Карт

Также "стоят" такие участки:

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  • Ул. Саксаганского;
  • Проспект Победы;
  • Ул. Басейная;
  • Ул. Большая Васильсковская;
  • Ул. Антоновича;
  • Ул. Круглоуниверситетская;
  • Ул. Ярославов Вал;
  • Ул. Прорезная;
  • Ул. Крещатик.

Левый берег

Пока проезды по главным улицам не застыли в пробках. На Троещине небольшие тянучки начались на проспекте Романа Шухевича, Маяковского, улицах Закревского и Оноре де Бальзака.

Данные Google Карт

На Воскресенке пробки на улицах Курнатовского, бульваре Перова и улице Братиславской.

В Днепровском районе ситуация куда сложнее. Проезд осложнен на таких участках:

  • Ул. Гната Хоткевича;
  • Харьковское шоссе;
  • Ул. Привокзальная;
  • Ул. Анны Ахматовой;
  • Ул. Тростянецкая;
  • Днепровская набережная.
Данные Google Карт

Ситуация на мостах

По состоянию на 17:30 проезд затрудненный по всех автомобильных мостах – пробки на дороге по направлению с правого на левый берег.

Данные Google Карт

Серьезнее всего ситуация на Северном мосту – там образовались огромные пробки и на подъездах к переправе. Также пробки есть у моста Патона.

На Столичном шоссе у Южного моста большая тянучка, сам мост тоже в пробках.

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