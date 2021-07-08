Киев закрыли для фур – когда вводится ограничение и сколько будет действовать

Фуры не пустят в Киев минимум до вечера / Фото: УНИАН
В четверг, 8 июля, в Киев из-за сильной жары не будут пускать тяжеловесный транспорт. Ограничение вводится с 11:00. Запрет будет действовать минимум до 19:00. После этого его могут или отменить, или продлить.
Запрет касается транспорта:
- весом свыше 24 тонн;
- с нагрузкой на ось более 7 тонн.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", -сообщила Патрульная полиция Киева.
Ожидается, что днем температура воздуха превысит 28 градусов, что является законным поводом для введения ограничений. При такой температуре асфальтное покрытие дорог в городе становится мягким и легко деформируется, когда по нему проезжает большегрузный транспорт.
Напомним, также мы предупреждали, что движение на ул. Ивана Франко перекроют до конца лета. Там продолжается ремонт дорожного покрытия, и раньше августа он не закончится.
А согласно прогнозу до конца недели, пляжная солнечная погода будет везде, температура воздуха к выходным превысит 30 градусов.