Українська
$ 27,3
32,29
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Киев закрыли для фур – когда вводится ограничение и сколько будет действовать

8 июля 2021 10:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В полиции предупредили, что днем столицу накроет сильная жара. Это ставит под угрозу целостность дорожного покрытия

Фуры не пустят в Киев минимум до вечера

Фуры не пустят в Киев минимум до вечера / Фото: УНИАН

В четверг, 8 июля, в Киев из-за сильной жары не будут пускать тяжеловесный транспорт. Ограничение вводится с 11:00. Запрет будет действовать минимум до 19:00. После этого его могут или отменить, или продлить.

Запрет касается транспорта:

  • весом свыше 24 тонн;
  • с нагрузкой на ось более 7 тонн.
Реклама

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", -сообщила Патрульная полиция Киева.

Ожидается, что днем температура воздуха превысит 28 градусов, что является законным поводом для введения ограничений. При такой температуре асфальтное покрытие дорог в городе становится мягким и легко деформируется, когда по нему проезжает большегрузный транспорт.

Не пропусти!
А тренировался на украинцах! Как Стерлинг "нарисовал" пенальти в игре с Шахтером
Стерлинг. Симуляция в матче Манчестер Сити - Шахтер

Напомним, также мы предупреждали, что движение на ул. Ивана Франко перекроют до конца лета. Там продолжается ремонт дорожного покрытия, и раньше августа он не закончится.

А согласно прогнозу до конца недели, пляжная солнечная погода будет везде, температура воздуха к выходным превысит 30 градусов.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Без России не обошлось. Почему Анталия не приняла украинских туристов и что с ними сейчас
Без России не обошлось. Почему Анталия не приняла украинских туристов и что с ними сейчасТранспорт
Загадки киевского метрополитена. Стройка над станцией, тоннели через озеро и кованые маски
Загадки киевского метрополитена. Стройка над станцией, тоннели через озеро и кованые маскиТранспорт
Будет новый транспорт? В Киеве заметили необычные автобусы (фото)
Будет новый транспорт? В Киеве заметили необычные автобусы (фото)Транспорт
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт
Снова
Снова "морозят" грунт? Над станцией киевского метро начали очередную стройку: что происходит (фото)Транспорт
Укрзализныця ускоряет поезд из Киева в Бердянск: расписание
Укрзализныця ускоряет поезд из Киева в Бердянск: расписаниеТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять