Киев закрыли для фур – когда вводится ограничение и сколько будет действовать

В полиции предупредили, что днем столицу накроет сильная жара. Это ставит под угрозу целостность дорожного покрытия

Фуры не пустят в Киев минимум до вечера / Фото: УНИАН

В четверг, 8 июля, в Киев из-за сильной жары не будут пускать тяжеловесный транспорт. Ограничение вводится с 11:00. Запрет будет действовать минимум до 19:00. После этого его могут или отменить, или продлить.

Запрет касается транспорта:

весом свыше 24 тонн;

с нагрузкой на ось более 7 тонн.

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"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", -сообщила Патрульная полиция Киева.

Ожидается, что днем температура воздуха превысит 28 градусов, что является законным поводом для введения ограничений. При такой температуре асфальтное покрытие дорог в городе становится мягким и легко деформируется, когда по нему проезжает большегрузный транспорт.

Напомним, также мы предупреждали, что движение на ул. Ивана Франко перекроют до конца лета. Там продолжается ремонт дорожного покрытия, и раньше августа он не закончится.

А согласно прогнозу до конца недели, пляжная солнечная погода будет везде, температура воздуха к выходным превысит 30 градусов.