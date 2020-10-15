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Киев замер в пробках: как объехать (карта)

15 октября, 08:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Движение транспорта перекрыто на Левом и Правом берегу, а также в центре

В Киеве в четверг, 15 октября, образовались пробки – по состоянию на 8:00 утра движение транспорта перекрыто на Левом и Правом берегу, а также в центре. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Больше всего загружены: проспект Победы, проспект Степана Бандеры, Большая окружная дорога, а также улица Героев Сталинграда.

В центре Киева:

  • Набережное шоссе;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • улица Паторжинского;
  • улица Владимирская;
  • улица Сечевых Стрельцов;
  • Георгиевский проулок;
  • улица Олеся Гончара;
  • улица Госпитальная.

На Правом берегу:

  • проспект Победы;
  • улица Стеценко;
  • улица Ивана Выговского;
  • Большая окружная дорога;
  • улица Соборная;
  • улица Киевская;
  • улица Набережная;
  • Кольцевая дорога;
  • Голосеевский проспект;
  • проспект Степана Бандеры;
  • проспект Академика Глушкова;
  • улица Героев Сталинграда;
  • улица Маршала Тимошенко;
  • улица Луговая;
  • улица Богатырская.
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Левый берег:

  • проспект Романа Шухевича (перед Северным мостом);
  • бульвар Перова;
  • Броварской проспект;
  • улица Братиславская;
  • улица Кубанской Украины;
  • проспект Соборности;
  • проспект Юрия Гагарина;
  • Дарницкое шоссе;
  • проспект Николая Бажана (метро "Осокорки");
  • улица Елизаветы Чавдар;
  • улица Центральная.

Ранее мы писали, что с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

Напомним, в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

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Киев пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

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