Киев замер в пробках: как объехать (карта)

В Киеве в четверг, 15 октября, образовались пробки – по состоянию на 8:00 утра движение транспорта перекрыто на Левом и Правом берегу, а также в центре. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Больше всего загружены: проспект Победы, проспект Степана Бандеры, Большая окружная дорога, а также улица Героев Сталинграда.
В центре Киева:
- Набережное шоссе;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- улица Паторжинского;
- улица Владимирская;
- улица Сечевых Стрельцов;
- Георгиевский проулок;
- улица Олеся Гончара;
- улица Госпитальная.
На Правом берегу:
- проспект Победы;
- улица Стеценко;
- улица Ивана Выговского;
- Большая окружная дорога;
- улица Соборная;
- улица Киевская;
- улица Набережная;
- Кольцевая дорога;
- Голосеевский проспект;
- проспект Степана Бандеры;
- проспект Академика Глушкова;
- улица Героев Сталинграда;
- улица Маршала Тимошенко;
- улица Луговая;
- улица Богатырская.
Левый берег:
- проспект Романа Шухевича (перед Северным мостом);
- бульвар Перова;
- Броварской проспект;
- улица Братиславская;
- улица Кубанской Украины;
- проспект Соборности;
- проспект Юрия Гагарина;
- Дарницкое шоссе;
- проспект Николая Бажана (метро "Осокорки");
- улица Елизаветы Чавдар;
- улица Центральная.
Ранее мы писали, что с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.
Напомним, в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.
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