Киев замер в пробках: как объехать (карта)

Движение транспорта перекрыто на Левом и Правом берегу, а также в центре

В Киеве в четверг, 15 октября, образовались пробки – по состоянию на 8:00 утра движение транспорта перекрыто на Левом и Правом берегу, а также в центре. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Больше всего загружены: проспект Победы, проспект Степана Бандеры, Большая окружная дорога, а также улица Героев Сталинграда.

В центре Киева:

Набережное шоссе;

улица Набережно-Крещатицкая;

улица Паторжинского;

улица Владимирская;

улица Сечевых Стрельцов;

Георгиевский проулок;

улица Олеся Гончара;

улица Госпитальная.

На Правом берегу:

проспект Победы;

улица Стеценко;

улица Ивана Выговского;

Большая окружная дорога;

улица Соборная;

улица Киевская;

улица Набережная;

Кольцевая дорога;

Голосеевский проспект;

проспект Степана Бандеры;

проспект Академика Глушкова;

улица Героев Сталинграда;

улица Маршала Тимошенко;

улица Луговая;

улица Богатырская.

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Левый берег:

проспект Романа Шухевича (перед Северным мостом);

бульвар Перова;

Броварской проспект;

улица Братиславская;

улица Кубанской Украины;

проспект Соборности;

проспект Юрия Гагарина;

Дарницкое шоссе;

проспект Николая Бажана (метро "Осокорки");

улица Елизаветы Чавдар;

улица Центральная.

Ранее мы писали, что с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

Напомним, в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

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