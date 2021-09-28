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Киев застыл в пробках: где уже не проехать (карта)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
28 сентября, 09:29
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Движение затруднено на мостах и возле станций метро
Пробки сковали столицу. Фото: коллаж "Сегодня"
Пробки сковали столицу. Фото: коллаж "Сегодня"

На улицах Киева сегодня, 28 сентября, образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на правом берегу города.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Правый берег "стоит"

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На правом берегу движение транспорта затруднено на:

  • Воздухофлотском проспекте,
  • проспекте Победы,
  • улице Жилянской,
  • улице Саксаганского,
  • бульваре Леси Украинки,
  • улице Елены Телиги,
  • проспекте Степана Бандеры,
  • Набережном шоссе,
  • Голосеевском проспекте.

Также пробки образовались возле станций метро:

  • "Олимпийская",
  • "Театральная",
  • "Лыбедская",
  • "Вокзальная",
  • "Демеевская".

Затруднено движение на Северном мосту, мосту Метро.

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Ситуация на левом берегу

На левом берегу образовались пробки на:

  • проспекте Освободителей,
  • улице Григория Ващенко.
  • Возле станций метро "Дарница", "Славутич", "Левобережная".

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Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.

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