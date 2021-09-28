Киев застыл в пробках: где уже не проехать (карта)

На улицах Киева сегодня, 28 сентября, образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на правом берегу города.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Правый берег "стоит"
На правом берегу движение транспорта затруднено на:
- Воздухофлотском проспекте,
- проспекте Победы,
- улице Жилянской,
- улице Саксаганского,
- бульваре Леси Украинки,
- улице Елены Телиги,
- проспекте Степана Бандеры,
- Набережном шоссе,
- Голосеевском проспекте.
Также пробки образовались возле станций метро:
- "Олимпийская",
- "Театральная",
- "Лыбедская",
- "Вокзальная",
- "Демеевская".
Затруднено движение на Северном мосту, мосту Метро.
Ситуация на левом берегу
На левом берегу образовались пробки на:
- проспекте Освободителей,
- улице Григория Ващенко.
- Возле станций метро "Дарница", "Славутич", "Левобережная".
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Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.
Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.
Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.