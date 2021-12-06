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Киев застыл в пробках из-за сильного снега. Какие улицы стоит объехать – список и карты

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
6 декабря, 10:50
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В столице образовались большие пробки из-за снега – как быстрее добраться на работу и не застрять в тянучках
Киев сковали пробки
Киев сковали пробки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 6 ноября начались большие пробки из-за первого сильно снега. Центр практически застыл в тянучках.

Сайт "Сегодня" выяснял, как объехать пробки.

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Центр

В центральной части столицы затрудненное движение почти на всех улицах. Самая сложная ситуация на таких участках дороги:

  • Ул. Круглоуниверситетская;
  • Ул. Крещатик;
  • Ул. Михаила Грушевского;
  • Ул. Богдана Хмельницкого;
  • Ул Мечникова;
  • Бульвар Леси Украинки.
Пробки в центре. Скриншот

Правый берег

На правом берегу города буквально застыли в пробках дороги в районе Индустриального путепровода (ул. Борщаговская, Вадима Гетьмана, Инсдустриальный переулок).

Как выглядит бульв. Вацлава Гавела Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Также стоит объехать такие участки:

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  • Бульвар Тараса Шевченко;
  • Проспект Победы;
  • Проспект Леся Курбаса;
  • Большая окружная дорога;
  • Ул. Елены Телиги;
  • Проспект Степана Бандеры;
  • Ул. Набережно-Рыбальская.
Пробки на правом берегу столицы. Скриншот

Отметим, также затрудненное движение на дороге возле Центрального Ж/Д вокзала.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Авто медленно пытаются проехать к пешеходному переходу напротив центрального входа в вокзал.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Левый берег

На левом берегу ситуация немного лучше. Там труднее всего проехать на дорогах перед мостами:

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  • Проспект Николая Бажана (в районе ст. м "Осокорки, "Славутич");
  • Ул. Петра Радзиня и весь Дарницкий мост;
  • Проспект Соборности и мост Патона;
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост.
Пробки на левом берегу. Скриншот

Советы водителям

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к авариям;
  • приближаясь к пешеходным переходам и детским учреждениям, снижайте скорость до минимальной;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фары;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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