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Киевлян предупредили о частичном ограничении движения: список улиц

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 09:50
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По случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра в Киев прибудут иностранные делегации
В Киеве ограничат движение
В Киеве ограничат движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в среду, 6 октября, ограничат движение рядом улиц. Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Об этом пишет пресс-центр патрульной полиции.

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Ограничение движения будет вводиться в период с 08:00 до 23:00.

Список улиц:

  • Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади)
  • проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
  • поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе
  • Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут
  • улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь
  • улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого
  • бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
  • улица Александра Довженко — улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых)
  • улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
  • улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному)
  • улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
  • улица Боричев Тик
  • Владимирский спуск
  • улица Михайловская
  • улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
  • улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
  • улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская)
  • улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
  • мост Метро
  • проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)

Трагедия в Бабьем Яру

Как известно, во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреи и цыгане – по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, украинских повстанцев.

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  • Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими иностранными гостями примет участие в чествовании жертв трагедии в Бабьем Яру.
  • Президент Израиля уже прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.

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