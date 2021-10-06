Киевлян предупредили о частичном ограничении движения: список улиц

В Киеве в среду, 6 октября, ограничат движение рядом улиц. Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.
Об этом пишет пресс-центр патрульной полиции.
Ограничение движения будет вводиться в период с 08:00 до 23:00.
Список улиц:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади)
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе
- Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут
- улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь
- улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого
- бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)
- улица Александра Довженко — улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых)
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному)
- улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)
- улица Боричев Тик
- Владимирский спуск
- улица Михайловская
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская)
- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
- мост Метро
- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)
Трагедия в Бабьем Яру
Как известно, во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреи и цыгане – по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, украинских повстанцев.
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Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.
Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.
Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.