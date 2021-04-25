Киевляне сняли на видео едущий по "встречке" автобус (видео)

В Киеве очевидцы заметили автобус, который двигался по встречной полосе движения, нарушая правила дорожного движения.

Реклама

Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло около станции метро "Харьковская".

"Новые стандарты "безопасности" от "Киевпастранса". Если что – это общественный транспорт прет по встречной полосе", - говорится в сообщении.

В тренде Измучила жажда: в Киеве десятки котов устроили потоп в многоэтажке

Видео: Киев Оперативный/Telegram

Напомним, на улицах Киева курсирует бесплатная "антиковидная" маршрутка.

Реклама

Ранее мы писали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу ограничат движение транспорта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама