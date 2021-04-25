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Киевляне сняли на видео едущий по "встречке" автобус (видео)

25 апреля, 15:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вероятно, водитель автобуса хотел совершить обгон – он объехал стоящие впереди авто

В Киеве очевидцы заметили автобус, который двигался по встречной полосе движения, нарушая правила дорожного движения.

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Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

ЧП произошло около станции метро "Харьковская".

"Новые стандарты "безопасности" от "Киевпастранса". Если что – это общественный транспорт прет по встречной полосе", - говорится в сообщении.

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Видео: Киев Оперативный/Telegram

Напомним, на улицах Киева курсирует бесплатная "антиковидная" маршрутка.

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Ранее мы писали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу ограничат движение транспорта.

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Киев встречка автобусы общественный транспорт полоса

Источник: Сегодня

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