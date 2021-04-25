Киевляне сняли на видео едущий по "встречке" автобус (видео)

В Киеве очевидцы заметили автобус, который двигался по встречной полосе движения, нарушая правила дорожного движения.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
ЧП произошло около станции метро "Харьковская".
"Новые стандарты "безопасности" от "Киевпастранса". Если что – это общественный транспорт прет по встречной полосе", - говорится в сообщении.
Напомним, на улицах Киева курсирует бесплатная "антиковидная" маршрутка.
Ранее мы писали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу ограничат движение транспорта.
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