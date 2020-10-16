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Киевляне требуют отменить маршрутки

16 октября, 16:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Петицию подписали уже 1058 человек

Киевляне требуют у власти отказаться от маршруток в пользу муниципального транспорта, а именно автобусов, трамваев и троллейбусов.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте КГГА.

Так, автором выступил Иван Тырков.

"Маршрутки – это африканская модель городских перевозок. Если говорить о европейской модели, то маршруток там нет и близко. Европейская модель базируется на качественной модели сообщения: городской транспорт должен быть комфортабельным, быстрым, безопасным и предсказуемым для пассажиров. Маршрутки ничего из этого не обеспечивают", – говорится в тексте петиции.

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На данный момент петицию подписали уже 1058 человек. Еще 8942 нужно собрать.

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Ранее мы писали, что в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров.

Напомним, на проспекте Свободы произошла смертельная авария – в результате маршрутка сбила троих человек.

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транспорт Киев петиция автобусы

Источник: Сегодня

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