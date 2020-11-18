Киевляне жалуются на холод в транспорте: в чем причина

Киевляне жалуются на холод в общественном транспорте столицы. Пассажиры отмечают, что на улице теплее, чем в салонах троллейбусов, трамваев и автобусов. При такой "заботе" о пассажирах можно спокойно заболеть.

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В группе Транспорт Киева сообщают о холодных салонах в троллейбусах по маршруту № 7, также жалуются на холод и в трамвае № 15. Люди пишут, что на улице теплее, хотя там сейчас "минус 2 градуса".

Фото: Дмитро Заброда / Facebook

Некоторые водители пеняют на неисправности в системе обогрева. Дескать, нужно покупать запчасти и делать это чуть ли не за свой счет. Некоторые просто отшучиваются и поясняют причину холода – "чтобы пьяные в салонах не катались".

Официально на коммунальном предприятии "Киевпастранс" заверяют, что наземный транспорт проверяли на исправность систем обогрева перед началом зимнего сезона.

"Мы выясняем причины таких жалоб от киевлян. В целом мы работаем в зимний период, и отопление должно быть рабочим во всех единицах наземного транспорта города. Поэтому выясняем причину в каждом конкретном случае. Для этого нужно знать бортовой номер единицы транспорта, где людям было холодно", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

С директорами транспортных депо обещают провести беседу и выяснить, почему на маршрутах встречаются "холодные салоны".

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Ранее мы писали, что в ближайшие недели в Google Maps будет добавлено больше информации о распространении коронавируса и действии ограничений в том или ином регионе.

Напомним, в период карантина выходного дня работа общественного транспорта прекращаться не будет.

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