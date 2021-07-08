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"Киевметрострой" выбился из графика? В киевском метрополитене рассказали, когда построят метро на Виноградарь

8 июля 2021 13:05

Виктория Барановская Виктория Барановская

Метрополитен и КГГА требуют от подрядчика соблюдения сроков строительства новых станций

К концу 2021 года "Киевметрострой" не успевает достроить новые станции участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе.

Об этом сообщает Экономическая правда.

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"В связи с эпидемической ситуацией в мире и Украине, график строительства несколько нарушен. Однако мы стараемся догнать отставание", – сообщила пресс-служба "Киевметростроя".

Строительство новых станций / Фото: "Киевметрострой"

Строительство новых станций / Фото: "Киевметрострой"

На вопрос о ориентировочных сроках открытия станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" ни в "Киевском метрополитене", ни в "Киевметрострое" не ответили.

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Карта станций, что строятся / Фото: КП "Київський метрополітен"

Карта станций, что строятся / Фото: КП "Київський метрополітен"

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Отметим, чтобы успеть открыть хотя бы одну станцию метро в обещанные сроки, генподрядчик должен увеличить скорость работ вдвое.

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В то же время, мэр Виталий Кличко уверял, что по крайней мере одна станция до конца 2021 года будет открыта.

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Кроме того, на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" сообщается, что сооружение новых станций ведется по графику,.

"Подрядная организация АО "Киевметрострой" не обращалась к нам по изменению сроков, предусмотренных договором", - сказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он добавил, что город и метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ до конца 2021 года.

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь . Сайт "Сегодня" поинтересовался, как идет строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец", сколько метров уже пройдено щитом "Галина" и когда начнется строительство второго тоннеля.

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