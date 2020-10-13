Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работе

В Киеве в ночь на 14 октября работу метро продлят на час, а вечером 13 октября на трех станциях возможно ограничение на вход.

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Об этом сообщает КГГА.

Так, возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания – с 23:30.

"На стадионе НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании", – пишут в сообщении.

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В КГГА отмечают, что последний поезд отправится из центра города около 1:15.

Напомним, вчера, 12 октября, в метро Киева внезапно умер мужчина.

Ранее мы писали о том, зачем проводят сбор книг в киевском метрополитене.

Видео: LOS SOLOMAS . КИЇВ .

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