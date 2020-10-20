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Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работе

20 октября, 12:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На НСК «Олимпийском» состоится футбольный матч

В Киеве во вторник, 20 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Так, начало игры в 19:55 – между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия).

"Перед началом игры возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

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Отметим, закрытие станций осуществляется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Ранее мы писали, что в Киеве на станции метро "Выдубичи" умер мужчина.

Напомним, что в Киевском метрополитене продолжается сбор книг. Книги могут приносить в любом количестве все желающие.

Видео: LOS SOLOMAS . КИЇВ .

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Киев метро футбол матч

Источник: Сегодня

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