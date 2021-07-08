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Киевский метрополитен снова будет работать на час дольше – возможны ограничения из-за Atlas Weekend

8 июля 2021 20:10

Виктория Барановская Виктория Барановская

Также, на час в Киеве продолжили движение нескольких городских троллейбусов и автобуса №56

В Киеве на час дольше будет работать метро / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на час дольше будет работать метро / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 8 июля, в Киеве продолжат работу столичной подземки. Киевский метрополитен будет работать на час дольше из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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"Заметим, что на время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", – говорится в сообщении.

Напомним, что фестиваль проводится в столице с 5 по 10 июля, именно на эти дни продолжили работу метро. Также, 6, 7, 8 и 9 июля – продлена на час работа троллейбусов №11, 12, 43, 45 и автобуса №56.

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Ранее мы писали, что в Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства. Выставка продлится до 12 июля.

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Также мы писали, что в один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" закроют из-за замены турникетов.

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