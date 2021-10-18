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Киевское метро изменит график работы с 19 на 20 октября

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
18 октября, 19:01
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Завтра возможно закрытие трех станций подземки
Метрополитен будет работать на час дольше
Метрополитен будет работать на час дольше / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид), работа метрополитена будет продлен на час.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", – говорится в сообщении.

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Завтра продлят работу метро на час
Завтра продлят работу метро на час / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Угроза локдауна в Украине

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможности пребывания в общепите для невакцинированных.

Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.

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Какого транспорта это будет касаться:

  • поездов;
  • автобусов;
  • самолетов.

Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% – невакцинированные.

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