Киевское метро изменит график работы с 19 на 20 октября

В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид), работа метрополитена будет продлен на час.
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", – говорится в сообщении.
Угроза локдауна в Украине
Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможности пребывания в общепите для невакцинированных.
Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.
Какого транспорта это будет касаться:
- поездов;
- автобусов;
- самолетов.
Участники совещания отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% – невакцинированные.
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