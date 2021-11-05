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Когда достроят метро на Виноградарь? Суд может перенести сроки строительства

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 ноября, 06:30
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Судебное заседание состоится в этом месяце – тогда и станет известно, когда должны достроить станцию "Мостицкая"
Сроки строительства метро на Виноградарь пытаются затянуть.
Сроки строительства метро на Виноградарь пытаются затянуть. / Фото: Коллаж: Сегодня

Дело о переносе сроков строительства метро на Виноградарь до сих пор находится на рассмотрении суда. Компания "Киевметрострой" не смогла достроить станцию метро "Мостицкая" до конца 2021 года, как это было обещано ранее, и через суд требует переноса сроков строительства еще на год.

Как пояснили сайту "Сегодня" в КГГА, "Киевметрострой" хочет изменить сроки строительства, но мэрия выступает против этого, поскольку генподрядчик в таком случае должен нести ответственность, которая предусмотрена условиями договора.

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"Они решили изменить сроки сдачи станции метро "Мостицкая" в одностороннем порядке. А это не есть законно, поскольку генподрядчик в лице компании "Киевметрострой" должен был выполнить работы в срок, как это было предусмотрено договором. Поэтому иск в суд был инициирован городом. Дело до сих пор на рассмотрении в суде. Его очередное заседание должно состояться в Хозяйственном суде 16 ноября", – сообщили нам в КГГА.

Когда будет заседание?

В КП "Киевский метрополитен" нам подтвердили, что заседание по поводу строительства метро на Виноградарь перенесено на 16 ноября. Вопрос остается нерешенным.

Что готово на "Мостицкой"?

Ранее нам не смогли четко сказать, на сколько процентов готова станция "Мостицкая". Она пока именуется "строительной площадкой №214".

Известно, что на строительном участке №214 выполняются работы по строительству пионерной траншеи – мощный каркас, который строится перед установкой постоянного тоннеля. Продолжается изготовление арматурных каркасов и выполняются работы по обустройству оградительных конструкций методом "стена в грунте" с использованием итальянской буровой установки "Сasagrande".

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"Обустраиваются железобетонные конструкции станции и зданий СТП-76 – совмещенная тягово-понижающая подстанция. Также продолжаются работы по перекладке дождевой канализации диаметром 500 мм, водопровода диаметром 200 мм и электрических сетей, которые попадают в пятно строительства станции", – рассказали "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали:

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