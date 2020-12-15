Когда и на сколько подорожает проезд в маршрутках Киева

Перевозчики опять заговорили о возможном подорожании проезда в маршрутках Киева и области. Речь идет о частных маршрутках. Некоторые руководители компаний перевозчиков называют возможное подорожание проезда до 10 и 12 гривен (сейчас проезд – 8 гривен). Они подчеркивают, что из-за карантинных ограничений пассажиропоток сильно уменьшился – полиция штрафует водителей за то, что берут стоячих пассажиров.

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В ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области говорят, что ситуация в отрасли очень сложная, но пока предпосылок для подорожания стоимости проезда нет.

"Если нас закроют на жесткий карантин, тогда нам просто не будет кого возить. И тогда перевозчикам придется уменьшать количество подвижного состава и так работать. Или же пытаться что-то сделать со стоимостью проезда, например, увеличить ее до 10-12 гривен. Но я сомневаюсь, что перевозчики будут сейчас поднимать цену. Это тема больная, сложная и по крупному счету политическая", – рассказал сайту "Сегодня" глава ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По его словам, проезд может подорожать в маршрутках, если власти заставят перевозчиков оборудовать салоны автобусов валидаторами для оплаты проезда по единому билету.

"Если перевозчиков обяжут устанавливать валидаторы за свой счет. Это дополнительные расходы на оборудование и установку. Тогда стоимость проезда будет существенно увеличена. И думаю, что она не ограничится 12 гривнями", – отмечает Игорь Моисеенко.

По его словам, о подорожании проезда в маршрутках можно говорить не раньше конца февраля 2021 года.

"Если будет введен жесткий карантин, то никто из перевозчиков не будет поднимать стоимость проезда в январе, а вот после послабления карантина, думаю, к ценовому вопросу опять вернемся", – добавляет глава ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

В коммунальной службе перевозок КГГА добавляют, что они не могут регулировать стоимость проезда в частных маршрутках. Перевозчики могут сами устанавливать цену, но при этом обязаны заранее предупредить власть и пассажиров об изменении стоимости проезда. Пока таких предупреждений в КГГА не поступало. Лишь некоторые перевозчики подняли свои тарифы за проезд с 7 до 8 гривен.

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Напомним, что с 12 декабря увеличится стоимость проезда в маршрутках №442 и 442-д.

Как сообщалось, в Харькове продолжаются судебные споры о приостановлении действия новых тарифов на проезд в городском электротранспорте.

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