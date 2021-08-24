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Кончились мучения. От Киева в международный аэропорт "Борисполь" будем ездить по "умной дороге"

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 августа, 09:30
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Сейчас рабочие заканчивают озеленение данного участка и приступят к монтажу экранов над проезжей частью
Отремонтированный участок дороги. Фото: коллаж "Сегодня"
Отремонтированный участок дороги. Фото: коллаж "Сегодня"

Рабочие продолжают ремонт участка дороги от Киева до Борисполя длиной в 17 километров. Но как заверили нас в "Укравтодоре" автомобилистам, которые едут в международный аэропорт "Борисполь" уже не мешают дорожные работы. Для автомобилей доступны по четыре полосы движения как в направлении "Борисполя", так и в сторону Киева.

Что уже сделали?

"Ремонт дорожного полотна завершен полностью. Нанесение пластиковой разметки уже тоже завершено. Это было единственное неудобство для автомобилистов, которые ехали в аэропорт и обратно в столицу. Для этого приходилось частично ограничивать движение транспорта. Установлено барьерное ограждение и новое освещения, его осталось смонтировать только на транспортных развязках", – пояснили сайту "Сегодня" в пресс-службе "Укравтодора".

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Так выглядит трасса на Борисполь. Фото: Юрий Голык/Facebook
Так выглядит трасса на Борисполь. Фото: Юрий Голык/Facebook

Что осталось доделать?

Там добавляют, что сейчас рабочие заканчивают озеленение данного участка и приступят к монтажу экранов над проезжей частью. Это займет еще пару месяцев.

"Дорога от Киева к Борисполю будет интеллектуальной. Экраны над проезжей частью будут информировать автомобилистов про температуру воздуха, погодные условия, предупреждать о ДТП. Таких экранов будет 17. Они абсолютно новые. Монтаж и подключение экранов к общей системе займет время. Также на бориспольской трассе будет установлена система WIM – динамическое взвешивание транспорта. При ее помощи будут выявлять перегруз в автомобилях и следить за состоянием дорожного полотна. Рампа уже смонтирована, сейчас в асфальт монтируются датчики, которые будут считывать необходимую информацию", – поясняют в "Укравтодоре".

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Ремонт дороги, напомним, стартовал 22 июня. И это стало настоящим кошмаром для пассажиров, которые добирались из Киева в аэропорт "Борисполь" на автотранспорте. Людям приходилось выезжать из Киева за несколько часов, чтобы вовремя успеть в аэропорт на регистрацию рейса.

"Борисполь" один из крупнейших аэропортов Украины

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"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что:

  • в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
  • VIP зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.

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