Корректировка проекта строительства Подольско-Выгуровской линии. Киевский метрополитен объявил торги

Обновленный проект будет отвечать всем современным требованиям

До 8 ноября подземка принимает предложения участников / Фото: Коллаж: Сегодня

КП "Киевский метрополитен" как заказчик выполнения работ объявил открытые конкурсных торгов на корректировку проектной документации на строительство первого участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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Первый участок метро на Троещину длиной почти в 11 км включит шесть станций и два пересадочных узла: "Глыбочицкая", с пересадкой на станцию ​​"Лукьяновская", "Подольская", с пересадкой на станцию ​​"Тараса Шевченко", "Судостроительная", "залив Десенка", "Труханов остров", "Радужная".

Обновленный проект будет отвечать всем современным требованиям – от инклюзивности до наличия велосипедных паркингов не менее чем на 50 велопарковочных мест рядом со станциями метро.

"Важно и другое требование – в пределах одного из вестибюлей станций или рядом со станциями на поверхности будут запроектированы общественные санитарные узлы. Станции будут оборудованы современными информационно-навигационными системами для пассажиров, в том числе для людей с недостатками зрения, современными туннельными эскалаторами и грузопассажирские лифты. Также на платформах станций появятся табло обратного отсчета времени, что будет более удобным для пассажиров", - рассказал Александр Густелев.

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Как отметил заместитель председателя КГГА, провозная способность станций рассчитана на 40,8 тысяч пассажиров в час.

"С сегодняшнего дня и до 8 ноября КП "Киевский метрополитен" как заказчик строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена принимает предложения участников. По результатам аукциона будет определен победитель, который в течение 7 месяцев разработает обновленный проект", – сообщил заместитель председателя КГГА.

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Сколько пассажиров перевез метрополитен

Также отметим, что за девять месяцев 2021 года КП "Киевский метрополитен" перевез 233,793 млн пассажиров.

Традиционно самой загруженной остается красная линия, за ней – синяя, а потом зеленая. Почти 25% пассажиров – льготники. На сегодня право бесплатного проезда имеют 32 категории пассажиров.

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