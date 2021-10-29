Красная зона. Подорожает ли проезд в транспорте Киева – мы проверили слухи

Городской транспорт и метрополитен будет работать в обычном режиме, но с условием

Пересмотрят ли тариф в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за усиления карантина с 1 ноября городской транспорт Киева будет перевозить только вакцинированных граждан, детей до 18 лет и тех, кто сделал ПЛР-тест, антиген-тест, получил первую дозу вакцины или имеет сертификат о выздоровлении. Остальных обещают штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. В социальных сетях ширятся слухи, что из-за этого стоимость проезда в городском транспорте может подорожать. Сайт "Сегодня" проверил, насколько вероятно повышение стоимости проезда уже сейчас.

В столичной мэрии говорят, что планов поднимать тарифы на проезд в городском транспорте уже сейчас у них нет.

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"Мы работаем над вопросом увеличения тарифов на проезд в городском транспорте. Я неоднократно об этом заявлял – этот процесс идет. Учитывая, что тарифы на проезд изменялись в сторону увеличения в далеком 2018 году – этот вопрос требует пересмотра. За это время значительно подорожали энергоносители, уровень зарплат, стоимость горючего. Сегодняшний тариф в 8 гривен уже не отвечает экономически обоснованным показателям. Процесс изучения запросов транспортников продолжается. Мы изучаем их предложения. На следующей неделе, мы озвучим цифры того, как будет меняться стоимость проезда в городском транспорте, но это не имеет никакого отношения к ограничениям на транспорте, которые вводятся с 1 ноября в Киеве", – заявил сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый замглавы КГГА.

Он добавляет, что проезд в общественном транспорте Киева подорожает только в следующем году в январе или феврале месяце.

"Есть специальная процедура пересмотра тарифов на проезд. Она предусматривает общественные слушания. Этот вопрос не быстрый и займет несколько месяцев", – отмечает Николай Поворозник.

Полный список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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