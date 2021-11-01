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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Красная зона в Киеве. Как с сегодняшнего дня будет работать наземный транспорт

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 ноября, 06:30
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С сегодняшнего дня меняются правила проезда в городском транспорте в связи с карантином
В столице ввели новые COVID-ограничения
В столице ввели новые COVID-ограничения / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 ноября, в Киеве ужесточают карантин. Городской транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме, но воспользоваться им смогут только вакцинированные граждане или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

Об этом ранее сообщали в КГГА.

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Наземный транспорт

Так же будет работать и наземный городской транспорт – троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки.

"На входе в автобус или троллейбус не будет проверки документов. Опять-таки, там будут размещены объявления о том, кто может пользоваться городским транспортом, и какие документы пассажиру нужно иметь при себе. Это — COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Если человек сделал только первую вакцинацию, то он тоже может спокойно пользоваться транспортом, предъявив в случае проверки "желтый сертификат", — поясняют в КГГА.

Правоохранители будут проводить выборочные проверки транспорта. Они просто будут заходить в салон и проверять наличие документов.

Какие будут штрафы?

Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать. Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 кодекса Украины Об административных правонарушениях.

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Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

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