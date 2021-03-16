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Купить "хлам на колесах" вместе с маршрутом: в Киеве любой может стать перевозчиком

16 марта, 07:14

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Цена вопроса – от 3 до 10 тыс. долларов

Купить маршрутку вместе с маршрутом – не проблема. В обход тендеров и любых разрешений местные автопарки наполную торгуют ржавым транспортом, что, по их словам, хоть сегодня может выехать в рейс.

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Корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко провел собственный эксперимент и узнал – сколько стоит купить автобус, какую прибыль получают перевозчики и как маршрутки нарушают правила карантина.

В идеале, чтобы получить лицензию на любой маршрут по регламенту надо, чтобы местные власти объявили тендер и по результатам прозрачного конкурса должна выиграть компания, предлагающая лучшие условия. Там прописано количество автобусов, их техническое состояние, интервал движения и тому подобное. Однако на самом деле на рынке перевозок все далеко не так.

Журналист притворился покупателем и договорился о встрече с владельцем автопарка – ему предлагают приобрести транспорт за 3 тысяч долларов и до 7-10 тыс., в зависимости от технического состояния.

В том, что за 3 тыс. предлагают хлам на колесах, откровенно признается один из водителей автопарка.

Видео: Сегодня

"По запчастям его продать дороже, чем целым", – говорит водитель.

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Однако самое интересное, что за отдельную плату можно купить не только полуразрушенный автобус, но и сразу место на маршруте. Для этого у вас попросят только переоформить документы на транспорт и страховку.

По словам директора автопарка, надо будет еще платить 2300 гривен налогов, но здесь есть "лазейка" – оформить на ФОП.

Итак, 3-4 тысячи долларов за автобус, оформляете своего водителя – и можете в обход тендеров начинать работать. Главное – платить ежедневно в кассу владельцу маршрута. А кто ездит – его не интересует.

"Сейчас 800 гривен план. Мы тянем этот план, но не сегодня – завтра опять они введут какой-то карантин, и опять начнеться мышиная возня", – жалуется владелица автопарка.

Все, что заработает водитель сверх плановых 800 гривен – идет ему в карман.

Что касается карантина, во время которого водители не имеют права принимать большее количество людей, чем есть мест для сидения, то это правило соблюдают только муниципальные перевозчики – автобусы и троллейбусы. И это сразу повлияло на их прибыли.

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"Очень упало. Процентов, наверно, на 60-80", – говорит собеседник.

А вот частные перевозчики не обращают внимани ни на пандемию, ни на штрафы за нарушение карантина, которые регулярно выписывает полиция и влияющие на прибыль. Ведь штрафы не проблема, рассказывает директор частного автопарка.

"Вот все, что стояк – это все выписан штраф. Потом идет дело в суд. И потом 17 тысяч. Вот весь стояк, что был на локдауне – это все стояк со штрафами. Весь стояк – 90 протоколов за период декабрь-январь", – делится она.

Вот и получается – государственный транспорт несет убытки. А частные перевозчики набивают полный "Богдан" всеми, кто не влез в троллейбус. То же касается и качества обслуживания.

Мы приехали в один из автопарков Киевпастранса. Все автобусы новые, целые и регулярно проходят техосмотр.

"Мы получили в прошлом году и часть этого года мы получили подвижного состава нового около 5 автобусов. Тем более мы столица, а не какая-нибудь окраина, деревня в лесу, что там можно ездит на подводе", – говорит Владимир Приступлюк, главный инженер автобусного парка №6 города Киева.

Пока одни вкладывают деньги в подвижной состав, в техосмотры и придерживаются законодательства, частные перевозчики зарабатывают деньги, пренебрегая всеми требованиями. Что в конце концов убивает муниципальный транспорт и влияет на качество перевозок.

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