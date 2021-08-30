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Купил за 2 тыс. долларов: в "Борисполе" задержали иностранца с фальшивым паспортом

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
30 августа, 15:35
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При себе у мужчины также был действующий загранпаспорт гражданина Ирана
Иранец с фальшивкой летел через "Борисполь" в Лондон / Фото: коллаж "Сегодня"
Иранец с фальшивкой летел через "Борисполь" в Лондон / Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" задержали иранца, который прилетел в Украину с фальшивым паспортом гражданина Великобритании.

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Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

"Гражданина Ирана, который ехал транзитом и использовал для своего путешествия частично поддельный заграничный паспорт гражданина Великобритании, обнаружили во время повторной проверки документов. В загранпаспорте инспектор пограничной службы зафиксировал замену страницы с установочными данными. Мужчина направлялся на рейс в Лондон", – говорится в сообщении.

Иранец сообщил пограничникам, что приобрел подделку в Стамбуле за 2000 долларов США у неизвестного человека. При себе у иностранца также был загранпаспорт гражданина Ирана.

В результате иностранцу запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года, его привлекли его к административной ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".

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"Борисполь" обслуживает 62% международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международные и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (по 83 международным и 12 внутриукраинским). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Только в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. В июле 2021 года аэропорт "Борисполь" обслужил 8635 рейсов, из которых 7390 пришлись на зарубежные направления, а 1245 рейсов выполнены в пределах Украины.

Напомним, что:

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